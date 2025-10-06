Le Conseil fédéral veut supprimer l’offre internationale de la SSR: lancement d’une pétition pour sauver Swissinfo

Le Conseil des États se penchera sur le paquet d’allégement budgétaire 27 lors de la session parlementaire d’hiver. Keystone / Alessandro Della Valle

Par le biais d’une pétition, l’Organisation des Suisses de l’étranger, d’autres représentants de la Cinquième Suisse ainsi que des associations issues des milieux de la culture et des médias s’opposent à la suppression prévue de la contribution fédérale au mandat international de la SSR.

Le Conseil fédéral veut faire des économies: en 2027, le budget fédéral devrait être allégé de 2,4 milliards de francs, et d’environ 3 milliards de francs en 2028 et 2029. En septembre, le gouvernement a transmis le message relatif au paquet d’allègement budgétaire 27 au Parlement.

Le paquet d’économies comprend 57 mesures, dont l’une consiste à réduire la contribution fédérale de plus de 19 millions de francs à l’offre internationale de la SSR. Cette contribution est garantie jusqu’en 2026, après quoi le Conseil fédéral prévoit de la supprimer. Swissinfo serait directement concerné par cette décision.

«Une réduction équivaudrait à la fin»

«Swissinfo risquerait donc de disparaître et, avec elle, la voix de la Suisse à l’étranger», peut-on lire dans un communiqué communLien externe de l’Organisation des Suisses de l’étranger, Soliswiss, Educationsuisse, Suisseculture, la Société suisse des sciences de la communication et des médias (SSCM) et le syndicat des médias SSM.

Ensemble, ces organisations ont lancé une pétition pour la sauvegarde de SwissinfoLien externe et du mandat international, et ont appelé le Parlement à rejeter la suppression prévue de la contribution fédérale.

«Une réduction signifierait en pratique la fin de la couverture internationale indépendante depuis et sur la Suisse», peut-on lire sur le site. La pétition vise à sensibiliser les parlementaires, qui débattront du paquet d’allègement 27 lors de la prochaine session d’hiver, à l’importance de l’offre internationale.

Le conseiller national PLR et président de la Commission de politique extérieure du Conseil national, Laurent Wehrli, en est déjà convaincu. Swissinfo contribue à ce que les Suisses à l’étranger maintiennent leur lien avec la patrie, affirme-t-il. Et cela participe à l’image positive de la Suisse à l’étranger: «Swissinfo renforce la réputation de la Suisse auprès des décideurs politiques et des populations du monde entier, apportant ainsi une contribution précieuse à la présence diplomatique et au rayonnement de notre pays.»

Le nombre de Suisses de l’étranger ne cesse de croître: plus de 800’000 sont enregistrés auprès des représentations suisses dans le monde. «Pour les Suisses de l’étranger ainsi que pour un public international, Swissinfo est une source précieuse d’informations de fond sur la Suisse. La couverture est plus nuancée et plus neutre que celle de nombreux autres médias», déclare Lukas Weber, directeur de l’Organisation des Suisses de l’étranger (OSE).

Financement interrompu à partir de 2027

Dans le messageLien externe relatif à l’adoption du paquet d’allègement 27, le Conseil fédéral précise que le financement de Swissinfo devrait être interrompu dès 2027. «L’offre d’informations à l’étranger de et sur la Suisse est actuellement très large à travers les divers canaux médiatiques», peut-on lire. Le soutien au portail en ligne Tvsvizzera ainsi qu’aux chaînes de télévision internationales 3Sat et TV5Monde devrait également disparaître.

Il continuera d’y avoir des contenus en ligne pour les Suisses de l’étranger, mais dans le cadre du mandat de la SSR. Cette offre sera «réduite et bien moins coûteuse qu’auparavant», indique le Conseil fédéral. Elle sera définie dans la concession.

Cette mesure allégerait considérablement la SSR, qui doit de toute façon faire des économies. Actuellement, la SSR verse une contribution identique à celle de la Confédération (un peu plus de 9 millions de francs) pour couvrir les coûts d’exploitation de Swissinfo.

Lors de la prochaine session d’hiver, le Conseil des États débattra du paquet d’économies, et le Conseil national suivra probablement lors de la session de printemps l’année prochaine. Les Vert-e-s ont déjà menacé de lancer un référendum. Si celui-ci aboutit, le peuple devrait se prononcer sur le paquet d’allègement 27 en 2026.

