Pollution du Glaney entre Billens-Hennens et Romont (FR)

Keystone-SDA

Une pollution a été constatée mercredi via la présence d'une mousse blanche dans le cours d’eau du Glaney, entre Billens-Hennens et Romont (FR). Son origine reste pour l’heure inconnue.

(Keystone-ATS) L’écosystème a été touché, mais aucune mortalité piscicole n’a été observée, a indiqué jeudi la Police cantonale fribourgeoise. Cette dernière a alerté le Service de l’environnement (SEn), qui a mené des investigations pour déterminer l’origine de la pollution.

Le travail a été conduit en collaboration avec des représentants des deux communes concernées, précise le communiqué. Les investigations n’ont donné aucun résultat pour l’heure.