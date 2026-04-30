Pollution d’un cours d’eau à Greng (FR)

Keystone-SDA

Un cours d'eau, le ruisseau Dybach, a été pollué mercredi à Greng (FR), suite à un déversement de lait. L’auteur présumé a été identifié. L’écosystème a été impacté, mais aucune mort de poisson n’a été constatée pour l’heure.

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(Keystone-ATS) L’intervention du garde-faune et d’un représentant du Service de l’environnement (SEn) a permis d’établir que du lait avait été évacué dans le ruisseau via une grille d’eaux claires, a indiqué jeudi la Police cantonale fribourgeoise. Ce qui a entraîné une pollution visible sur plusieurs centaines de mètres.

L’agriculteur à l’origine de l’incident a pu être identifié, précise le communiqué. Agé de 54 ans, il a expliqué que plusieurs centaines de litres de lait s’étaient accidentellement retrouvés dans le réseau des eaux claires. L’auteur présumé sera dénoncé auprès du Ministère public.