La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Podcast
Voir tous les podcasts

Pollution d’un cours d’eau à Greng (FR)

Keystone-SDA

Un cours d'eau, le ruisseau Dybach, a été pollué mercredi à Greng (FR), suite à un déversement de lait. L’auteur présumé a été identifié. L’écosystème a été impacté, mais aucune mort de poisson n’a été constatée pour l’heure.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) L’intervention du garde-faune et d’un représentant du Service de l’environnement (SEn) a permis d’établir que du lait avait été évacué dans le ruisseau via une grille d’eaux claires, a indiqué jeudi la Police cantonale fribourgeoise. Ce qui a entraîné une pollution visible sur plusieurs centaines de mètres.

L’agriculteur à l’origine de l’incident a pu être identifié, précise le communiqué. Agé de 54 ans, il a expliqué que plusieurs centaines de litres de lait s’étaient accidentellement retrouvés dans le réseau des eaux claires. L’auteur présumé sera dénoncé auprès du Ministère public.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision