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Pratiquement plus possible de sauver les poissons de l’Emme (BE)

Keystone-SDA

L'Inspection de la pêche du canton de Berne a réduit au minimum les opérations de sauvetage des poissons dans l'Emme. Les possibilités de transférer les poissons sauvés vers d'autres tronçons de ce cours d'eau sont en grande partie épuisées en raison de l'absence de pluie.

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1 minute

(Keystone-ATS) La sécheresse et la chaleur persistantes ont aggravé la situation. A certains endroits, le niveau de l’eau baisse désormais plus vite que ne le permettent les opérations de sauvetage, a indiqué mardi la Direction cantonale de l’économie, de l’énergie et de l’environnement.

De plus, les ressources en personnel des gardes-pêche et des bénévoles atteignent leurs limites. Les associations de pêcheurs et les collaborateurs de l’Inspection de la pêche ont sauvé ces dernières semaines des dizaines de milliers de poissons dans les tronçons de la rivière en train de s’assécher.

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