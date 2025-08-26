La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Prilly: Vaud va acheter un terrain à Sicpa pour 24 millions

Keystone-SDA

Le Grand Conseil vaudois a validé mardi l'achat d'une parcelle à Prilly pour 24,6 millions de francs. Situé route des Flumeaux et actuellement détenu par la société Sicpa, ce terrain de 5500 m2 doit permettre de construire un bâtiment d'environ 12'000 m2 de surface de plancher, dans lequel sera relocalisée la Direction générale du numérique et des systèmes d'information (DGNSI), aujourd'hui répartie sur deux sites à Renens et Prilly.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Selon le Conseil d’Etat, ce projet s’inscrit aussi dans la stratégie immobilière du Canton, lequel souhaite privilégier la propriété à la location, afin de renforcer la maîtrise des coûts à long terme. Il a été soutenu par tous les partis lors du débat d’entrée en matière. Au vote final, après un court débat, il a été accepté à l’unanimité et treize abstentions.

Rapporteur de commission, le socialiste Julien Eggenberger a parlé d’une «opportunité rare et facile d’accès», avec notamment la proximité de la gare de Prilly-Malley.

Une voix critique s’est manifestée à droite. Le député PLR Guy Gaudard s’est interrogé sur le manque de rationalisation de ce type d’investissements pour des biens fonciers administratifs. Il a invité le Conseil d’Etat à étudier la possibilité d’y inclure des logements privés et/ou des espaces pour des activités économiques.

