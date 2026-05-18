Procès OpenAI: Elon Musk reproche un «épouvantable précédent»

Keystone-SDA

Elon Musk a perdu son retentissant procès en Californie contre les créateurs de ChatGPT, qu'il accusait d'avoir détourné ses dons pour bâtir un géant commercial de l'IA et trahir leur vocation non lucrative originelle.

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(Keystone-ATS) Après trois semaines d’audiences hors du commun, marquées par l’interrogatoire de cinq milliardaires de la Silicon Valley, un jury populaire a tranché en deux heures en faveur d’OpenAI et de son emblématique patron, Sam Altman.

Motif? Le patron de SpaceX, qui a annoncé vouloir faire appel, a agi hors des délais légaux. Il avait assigné ses anciens protégés en 2024, soit plus de cinq ans après le virage commercial d’OpenAI, créé fin 2015 comme une fondation à but non lucratif.

La cour fédérale d’Oakland, près de San Francisco, «confirme qu’elle accepte les conclusions du jury comme siennes», a déclaré sans attendre la juge fédérale Yvonne Gonzalez Rogers. L’avis du jury n’était que consultatif mais la magistrate, qui a tenu d’une main ferme ce procès sous haute tension, avait déclaré qu’elle le suivrait sur cette question préalable.

Sur son réseau social X, l’homme le plus riche du monde a fustigé une «juge militante» qui s’est servie du jury «comme alibi» pour créer un «épouvantable précédent» qui offrirait, selon lui, «un permis de piller des organisations caritatives» en dissimulant les faits pendant trois ans.

Ce verdict «confirme que cette assignation était une tentative hypocrite de saboter un concurrent et d’effacer un long historique de prédictions très erronées sur ce qu’OpenAI était et deviendra», a pour sa part réagi l’avocat de l’entreprise, William Savitt, à la sortie du tribunal.

Le jury n’a donc pas eu à trancher le noeud de la discorde entre Elon Musk et Sam Altman, son ancien protégé devenu ennemi juré et puissant concurrent: les 38 millions de dollars de dons accordés par Musk aux cofondateurs d’OpenAI ont-ils été détournés pour s’enrichir et trahir la promesse de développer une IA bénéfique pour toute l’humanité?

Cette question a été au coeur des 12 journées d’audiences, où se sont étalées les querelles intestines des pionniers américains de l’IA, s’appuyant sur une masse de conversations et documents dévoilant les coulisses d’une Silicon Valley assise sur des milliards de dollars de capitaux.

Si la cour avait donné raison à Musk, la croissance d’OpenAI aurait pu être lourdement handicapée, en pleine compétition avec Anthropic, Google ou encore xAI, le propre laboratoire de Musk. A l’inverse, cette «importante victoire ouvre la voie à une introduction en Bourse en écartant cette épée de Damoclès judiciaire», a réagi l’analyste financier Dan Ives, décrivant ce procès comme «un mauvais feuilleton».

A l’ouverture le 28 avril, Elon Musk s’était dépeint en bienfaiteur trahi, animé par la volonté de protéger l’humanité contre une IA qui deviendrait dévastatrice entre les mains de gens cupides.

Sam Altman – dernier à témoigner, après son compagnon de route et président d’OpenAI Greg Brockman, le PDG de Microsoft Satya Nadella et l’ingénieur Ilya Sutskever – avait décrit son ancien parrain en homme avide de «contrôle absolu», obsédé par le désir de remporter la bataille de l’IA face à Google DeepMind.

«Bénéfique pour l’humanité»

Dix ans après sa création, ChatGPT est utilisé par plus de 900 millions de personnes chaque semaine. La structure commerciale d’OpenAI, lancée en 2019, est valorisée à 850 milliards de dollars, et assure rester fidèle à son ambition originelle de développer une IA bénéfique pour l’humanité.

Cet essor a rendu les fondateurs richissimes avant 40 ans et s’est avéré très lucratif pour Microsoft, leur premier investisseur historique, également poursuivi mais mis hors de cause par ce verdict.

M. Musk les accuse d’avoir sciemment facilité les montages d’OpenAI pour y investir 13 milliards de dollars qui en valent dix fois plus désormais.

Elon Musk exigeait qu’OpenAI revienne à un pur statut sans but lucratif, ce qui aurait contraint la start-up à renoncer à son entrée en Bourse et à se priver de ses investisseurs, tels que Microsoft, Amazon ou le japonais SoftBank.

La fondation OpenAI originelle est restée un actionnaire minoritaire – environ 25% – de sa structure commerciale et ses dirigeants se félicitent d’en avoir fait l’une des organisations à but non lucratif les mieux dotées au monde.

Elon Musk, lui, fustige une quasi-coquille vide. La fondation, qui avait distribué 7,6 millions de dollars en 2024, a annoncé un milliard de dons pour 2026, un mois avant le procès.