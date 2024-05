Projet de coup d’Etat: un prince et sa cour jugés à Francfort

(Keystone-ATS) Un prince, d’anciens officiers de l’armée, une ex-députée d’extrême droite: le procès des meneurs présumés d’un réseau complotiste insolite, qui voulait renverser par les armes le gouvernement allemand, s’est ouvert mardi devant le tribunal de Francfort.

Ce procès, sans précédent dans l’histoire allemande récente est le deuxième concernant cette affaire qui implique au total 26 suspects, dont la révélation fin 2022 avait stupéfié le pays.

Parmi les neuf personnes sur le banc des accusés mardi figurent les cerveaux présumés du groupe nourri aux idéologies complotistes et d’extrême droite. Ils projetaient d’envahir le Bundestag à Berlin pour y arrêter les élus et faire tomber le gouvernement.

La juge et ex-députée AfD Birgit Malsack-Winkemann et Henri XIII, dit Prince Reuss, accusé d’être le principal instigateur de la tentative de coup d’Etat, sont jugés pour “participation à un groupe terroriste” qui s’était “fixé pour objectif d’éliminer par la force l’ordre étatique” et pour “préparation d’un acte de haute trahison”.