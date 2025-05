Projets pour 2025 à 2028 pour le Parc naturel régional du Doubs

Keystone-SDA

Le Parc naturel régional du Doubs (PNRD) a présenté lundi aux Cerlatez (JU) les projets qu’il mènera entre 2025 et 2028. De nouvelles thématiques comme les pâturages boisés, la promotion de la biodiversité dans les villages, la mobilité ou l’énergie font leur entrée dans les dossiers du parc.

(Keystone-ATS) L’institution, qui s’étend sur les cantons du Jura, de Neuchâtel et de Berne, va continuer de déployer ses activités dans ses trois domaines de prédilection: la préservation de la nature et du paysage, le soutien à l’économie durable ainsi que la sensibilisation et l’éducation à l’environnement.

Le Parc du Doubs entend aussi renforcer la dimension participative en impliquant davantage les acteurs locaux dans des actions concrètes comme des chantiers nature, des actions favorisant la nature dans les villages ou la restauration des murs de pierres sèches.

La période d’activité 2025-2028 s’ouvre après la signature d’une convention-programme entre le canton du Jura, en sa qualité de canton pilote, et l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). Cette étape a permis de débloquer les financements fédéraux et cantonaux dont bénéficie le Parc du Doubs qui voit son budget passer de 1,2 million à 1,6 million de francs par année.