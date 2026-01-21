Pyongyang produit de quoi fabriquer 20 armes atomiques par an

La Corée du Nord produit assez de matière nucléaire chaque année pour assembler jusqu'à 20 armes atomiques, a affirmé le président sud-coréen mercredi. Selon des experts, Pyongyang possède déjà des dizaines d'ogives nucléaires, malgré les sanctions internationales.

(Keystone-ATS) «Même aujourd’hui, de la matière nucléaire suffisante pour produire 10 à 20 armes nucléaires par an est toujours produite» en Corée du Nord, a déclaré le président sud-coréen Lee Jae-myung lors d’une conférence de presse.

Dans le même temps, Pyongyang continue de développer sa technique de missiles balistiques à longue portée visant à pouvoir frapper le sol américain, a ajouté le chef de l’Etat sud-coréen.

«A un moment, la Corée du Nord aura obtenu l’arsenal nucléaire dont elle croit avoir besoin pour maintenir son régime, tout comme ses moyens en ICBM [missiles balistiques intercontinentaux, ndlr] capables de menacer non seulement les Etats-Unis mais aussi le monde entier», a déclaré Lee Jae-myung.

«Et une fois qu’il y aura un excès [d’armes nucléaires, ndlr], elle ira à l’étranger, au-delà de ses frontières. Un danger mondial émergera alors», a affirmé le président sud-coréen.

Puissance nucléaire «irréversible»

Une approche pragmatique est nécessaire pour résoudre le dossier nucléaire nord-coréen, selon M. Lee. «La suspension de la production de matières nucléaires et du développement des ICBM» serait aussi bénéfique et ce «pour tout le monde».

La Corée du Nord possède des dizaines d’ogives nucléaires, selon les experts, malgré l’imposition de sanctions internationales. Elle affirme que cet arsenal est une dissuasion nécessaire face à ce qu’elle considère comme la menace militaire des Etats-Unis et de ses alliés. Pyongyang a martelé qu’il ne renoncerait jamais à ses armes atomiques et s’est déclaré puissance nucléaire «irréversible».

Depuis son investiture en juin, M. Lee a milité pour la reprise du dialogue avec le Nord, un revirement radical par rapport à la ligne dure de son prédécesseur conservateur Yoon Suk-yeol.

Mais Pyongyang n’a pas répondu favorablement à cette démarche. Le Nord a aussi accusé récemment le Sud de l’infiltration d’un drone sur son territoire. Le Sud a nié toute implication du gouvernement ou de l’armée, mais a suggéré que des civils avaient pu mener cette opération, s’engageant à punir les éventuels responsables.

Des enquêteurs ont perquisitionné mercredi les bureaux et domiciles de trois civils sud-coréens pour leur rôle présumé dans l’envoi de drones au-dessus de la Corée du Nord, a indiqué la police.

Dans un entretien accordé récemment à la chaîne télévisée sud-coréenne Channel A, un homme a revendiqué la responsabilité de l’intrusion, affirmant avoir voulu mesurer ainsi le niveau des radiations et de contamination en métaux lourds provenant de l’usine de traitement d’uranium de Pyongsan, en Corée du Nord.