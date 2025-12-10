La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Quatre mesures pour renforcer la formation professionnelle

Keystone-SDA

La formation professionnelle supérieure doit être renforcée en Suisse. Suivant le Conseil des Etats, le National a adopté mercredi par 168 voix contre 24 un projet visant à améliorer l'attrait des écoles supérieures, notamment grâce à de nouveaux noms de diplômes.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Les diplômes de la formation professionnelle supérieure seront complétés avec les termes «Professional Bachelor» et «Professional Master». Ces compléments de titre sont importants afin que les titulaires puissent signaler, en particulier à l’étranger, que leur diplôme relève du niveau tertiaire, a souligné Katja Riem (UDC/BE) pour la commission. Et d’ajouter que les titres existants dans les langues nationales sont pleinement maintenus.

C’est l’une des quatre mesures proposées par le gouvernement en faveur des écoles supérieures. Le projet prévoit aussi l’ajout de l’anglais comme possible langue d’examen supplémentaire pour les examens professionnels fédéraux et professionnels fédéraux supérieurs, comme cela est déjà le cas pour les autres diplômes du degré tertiaire.

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

