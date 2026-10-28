Quatre partis actent officiellement leur alliance centriste

Keystone-SDA

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Il faudra désormais compter sur les Forces Centristes dans le canton de Vaud pour les prochaines élections cantonales de février 2027. Quatre formations politiques ont officiellement acté mercredi leur alliance. Il s'agit des Vert'libéraux (PVL), du Centre, du Parti Evangélique et des Libres.

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(Keystone-ATS) Réunis sous la bannière des Forces Centristes, les quatre partis veulent proposer aux électrices et aux électeurs «le rassemblement centriste le plus large de ces dernières années et renforcer la voix d’une politique pragmatique, responsable et tournée vers des solutions durables», annoncent-ils dans un communiqué conjoint.

Ils ont élaboré une convention qui définit les contours de leur collaboration et par laquelle, «tout en conservant leur identité et leurs sensibilités propres, ils entendent unir leurs efforts pour défendre leurs convergences», disent-ils. Leur objectif: offrir au Grand Conseil une «force centriste capable de contribuer à bâtir des majorités et suffisamment importante pour revendiquer à terme un siège au Conseil d’Etat».

Ils mettent plusieurs thèmes en avant: le pouvoir d’achat des ménages, l’accès à des logements abordables, la maîtrise des coûts de la santé tout en garantissant des soins de qualité, et le soutien à une agriculture et une viticulture locales fortes.

«Véritable troisième alternative entre les éternels blocs de droite et de gauche, les Forces Centristes entendent donner un nouvel élan au canton», soulignent les quatre formations. «Cette dynamique» s’accompagne de trois candidatures au Conseil d’Etat, est-il rappelé. Le PVL Vaud présente Virginie Cavalli et Le Centre Vaud Giancarlo Sergi. Les Libres Vaud désigneront leur candidate ou candidat à la fin du mois de novembre.

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