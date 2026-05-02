Quelque 80’000 personnes pour fêter le titre de Fribourg-Gottéron

Keystone-SDA

Quelque 80'000 personnes ont participé samedi à Fribourg à la parade organisée en l'honneur des hockeyeurs de Gottéron célébrant leur premier titre de champions suisses. Juchés sur un camion semi-remorque, les héros ont été acclamés par une foule aux anges.

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(Keystone-ATS) Les supporters ont pu profiter de la coupe tout au long d’un parcours de 2,5 kilomètres, reliant le site Miséricorde de l’Université à la BCF Arena, la patinoire de Fribourg-Gottéron. Entre les deux lieux, le semi-remorque débâché sur les côtés est passé par la place Georges-Python et devant la cathédrale St-Nicolas.

«On est les champions»

L’équipe victorieuse a rencontré la population fribourgeoise, fidèle soutien de longue date: femmes, hommes, jeunes et moins jeunes, beaucoup portant des maillots de Gottéron. Les téléphones portables ont servi à immortaliser un moment historique pour un club qui évolue dans l’élite du hockey sur glace suisse depuis 1980.

Le camion, entouré d’un cordon de sécurité et klaxonnant de temps à autre, a traversé les abords de la place Georges-Python garni d’une foule compacte, avant de descendre la route des Alpes. Au fur et à mesure du tracé, une partie des spectateurs l’ont suivi avec l’objectif de rejoindre la destination finale, du côté de St-Léonard.

Sprunger en vedette

Les participants à la parade ont beaucoup scandé le nom de Julien Sprunger, l’emblématique capitaine de Gottéron, 40 ans et qui met un terme à sa carrière. Il y en avait aussi pour le gardien Reto Berra, 39 ans et qui partira à Kloten (ZH) la saison prochaine. Joueurs et staff portaient des t-shirts noirs avec mention «Champions 2026».

Le cortège est venu confirmer l’effervescence et l’unité d’un canton autour de son club sportif phare. Jeudi soir déjà, plus de 30’000 supporters avaient fêté le titre après le match décisif de la finale du championnat de National League à Davos, qui a permis à Fribourg-Gottéron de l’emporter au terme du septième match.

Cérémonie officielle

A leur retour des Grisons, Julien Sprunger et ses coéquipiers avaient encore été accueillis par 7000 à 8000 personnes vendredi à 05h00. Les chants et encouragements entendus à ce moment-là ont à nouveau retenti samedi tout au long du parcours de la grande parade, qui a profité d’un soleil et d’une température printaniers.

Les festivités se sont achevées en soirée dans l’allégresse devant la BCF Arena par une cérémonie, avec force discours et musique. La foule débordait de l’espace de la place du Fair-Play, sise entre la patinoire et la halle omnisports de St-Léonard, où l’équipe de basketball de Fribourg Olympic évolue.

Pas d’incidents

Le nombre de participants au cortège dans les rues de Fribourg a été donné à La Télé par le commandant de la Police cantonale en personne, Philippe Allain. La préfète de la Sarine Lise-Marie Graden a précisé que tout s’était bien déroulé. Jeudi soir, 35 personnes avaient été prises en charge pour des blessures légères.

Les supporters étaient «vivement «encouragés à privilégier les transports publics. Il faut dire que le trafic a été «fortement» perturbé en ville de Fribourg et à proximité de la patinoire. Pour l’occasion, les Transports publics fribourgeois (TPF) avaient proposé un billet à 5 francs, valable dans tout le canton.

Le dispositif, conduit par la Police cantonale, a été déployé avec le HC Fribourg-Gottéron, la Ville de Fribourg et la Préfecture de la Sarine ainsi qu’avec l’appui des pompiers du bataillon Sarine, des services d’ambulance du SAS et de la police locale. L’interdiction des engins pyrotechniques n’a pas été toujours strictement respectée.