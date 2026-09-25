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Reconduction dans le Jura du contrat-type sur les salaires minimaux

Keystone-SDA

Le contrat-type de travail fixant des salaires minimaux impératifs pour le personnel de vente dans le commerce de détail a été reconduit dans le canton du Jura. Cet outil permet notamment d'infliger des amendes aux employeurs qui ne respectent pas les salaires prévus.

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(Keystone-ATS) Ce contrat-type, qui arrive à échéance à la fin septembre, sera reconduit pour les trois prochaines années, a annoncé vendredi le canton du Jura. La commission tripartite de libre-circulation des personnes estime que la branche doit continuer à être protégée.

Le contrat-type fixe des salaires horaires minimaux obligatoires. Le salaire le plus bas de l’échelle est de 19,80 francs par heure. Avec le 13e salaire obligatoire dès le premier mois, on obtient un salaire horaire moyen sur une année de 21,45 francs. Le salaire minimum cantonal fixé à 21,40 francs est ainsi respecté.

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