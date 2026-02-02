Recrudescence de cambriolages dans le canton du Jura

Keystone-SDA

Le canton du Jura est frappé par une vague de cambriolages. Depuis vendredi, seize cas ont été signalés sur l’ensemble du territoire cantonal, a indiqué lundi la police. Au cours du weekend, ce sont principalement des maisons familiales qui ont été visées par les malfaiteurs.

1 minute

(Keystone-ATS) Les cambrioleurs recherchent en priorité de l’argent et des bijoux. Face à cette situation, la police cantonale jurassienne renforce la surveillance sur tout le territoire. Elle rappelle que chaque signalement transmis par la population fait l’objet d’une vérification.