Rentrée: stabilité pour la HE-Arc, progression à la HES-SO Fribourg

Keystone-SDA

La Haute Ecole Arc (HE-Arc) a accueilli 567 nouveaux étudiants pour cette rentrée 2025-2026. Un chiffre légèrement inférieur à celui de l'an dernier (571) pour l’institution de formation tertiaire des cantons de Berne, Jura et Neuchâtel (BEJUNE). A Fribourg, la HES-SO constate une hausse 6% au sein de ces effectifs pour ce retour de vacances.

2 minutes

(Keystone-ATS) Entre lundi et mardi, 1565 étudiants vont prendre place dans les salles de cours de la HE-Arc, indique lundi l’institution dans un communiqué. «Nous sommes ravis de retrouver l’énergie qui anime nos campus à chaque rentrée. C’est une belle promesse pour l’avenir et une motivation pour toutes nos équipes», souligne Tristan Maillard, directeur général de l’institution.

Le site de Delémont (JU) continue de grandir et franchit un nouveau palier. Il dépasse pour la première fois le cap des 345 étudiants. Une progression qui s’explique notamment par le déploiement sur place du Bachelor en physiothérapie, note la HE-Arc.

Le domaine ingéniérie enregistre lui sa meilleure rentrée depuis septembre 2021 avec 136 inscrits, écrit l’institution. Elle se réjouit que le temps partiel et le programme de Bachelor avec pratique intégrée séduisent les étudiants.

Hausse à Fribourg

Ils sont plus de 1100 étudiants à être retournés sur les bancs de la HES-SO à Fribourg, indique lundi l’institution dans un communiqué. Cela constitue une progression de 6% par rapport à la rentrée 2024-2025. Les quatre branches (santé, travail social, ingénierie et architecture ainsi que gestion) voient leurs effectifs augmenter.

La Haute école de travail social a accueilli par exemple 158 nouveaux étudiants en Bachelor, alors que sa pendante d’ingénierie et d’architecture constate une augmentation globale d’environ 10% des nouvelles inscriptions dans les filières d’ingénierie et d’architecture par rapport à la rentrée précédente.

Parmi les points fort et les nouveautés de cette rentrée, la HES-SO Fribourg souligne notamment la progression du bilinguisme, l’ouverture d’une cohorte francophone pour la filière d’ostéopathie en santé ou encore l’inauguration de deux nouveaux bâtiments (Soma et Cortex) sur le campus St-Justin (Haute école de santé).