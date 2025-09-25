RER Vaud: renforcement de l’axe Riviera-Chablais

Keystone-SDA

Huit nouvelles rames à deux étages seront mises en service sur le réseau du RER Vaud cet automne. Elles permettront d'augmenter la capacité sur l'axe Riviera-Chablais, nouvelle étape d'un renforcement progressif du réseau.

(Keystone-ATS) Mis en service il y a quinze ans, le RER Vaud compte aujourd’hui 9 lignes. Cela le place, en termes d’importance et de compétitivité, à la deuxième place des RER exploités par les CFF, derrière celui de Zurich, rappellent jeudi le canton et les CFF.

Rames modernes

Cet automne verra l’engagement progressif de huit rames à deux étages de nouvelle génération. Ces rames IR-DOSTO (RABe 512) peuvent accueillir 732 personnes, avec 466 sièges et 266 places debout. «Ce sont des rames modernes, avec beaucoup plus de capacités en terme de places assises», a expliqué à Keystone-ATS David Fattebert, directeur régional pour la Suisse romande.

Ces trains, conformes à la Loi fédérale sur l’égalité pour les handicapés (LHand), sont conçus pour faciliter et accélérer l’accès des voyageurs. Chaque siège est équipé d’une prise, des zones spécifiques accueillent poussettes et fauteuils roulants et chaque rame dispose de cinq toilettes, détaille le communiqué.

L’engagement progressif de ces rames d’ici décembre 2025 marque le début d’un renouvellement plus vaste du matériel roulant. L’objectif est d’équiper le réseau d’une majorité de rames à deux étages d’ici 2035. Pour y arriver, les CFF doivent adapter les infrastructures, notamment entre Palézieux et Payerne ou Vevey et Puidoux.

Inversion des lignes

La première étape de ce renforcement est rendue possible par une inversion des lignes historiques du RER Vaud. Dès le changement d’horaire, le 14 décembre, les nouvelles rames à deux étages circuleront sur les lignes R1 et R2 entre Grandson et Bex. Les lignes R3 et R4 iront désormais de Vallorbe/Le Brassus jusqu’à Vevey.

Ces changements permettent d’accroître l’offre et le confort sur l’axe Lausanne-Riviera-Chablais, améliorant l’attractivité du rail par rapport à la voiture sur un trajet également très fréquenté pour les loisirs. Aux heures de pointe, la capacité entre Lausanne et Vevey augmentera de plus de 20%, permettant le quasi doublement de la capacité sur l’ensemble de la journée, indique le communiqué.

Première pour l’axe Riviera-Chablais

Pour la première fois, des trains à deux étages du RER Vaud circuleront sur l’axe Riviera-Chablais. «Dès le changement d’horaire, il y aura huit trains par heure – quatre RER et quatre trains grandes lignes – au départ de Vevey. C’est énorme», a ajouté David Fattebert.