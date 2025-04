Restes humains de la civilisation Caral découverts au Pérou

Keystone-SDA

Des archéologues ont annoncé jeudi avoir découvert au Pérou des restes humains d'une femme datant d'il y a environ 5000 ans, qui aurait appartenu à la civilisation Caral, la plus ancienne d'Amérique.

(Keystone-ATS) Cette dernière découverte revêt un intérêt particulier pour les scientifiques, car elle serait la preuve que les femmes jouaient un rôle de premier plan dans la civilisation Caral, a expliqué à la presse David Palomino, chef de l’équipe de chercheurs à l’origine de cette trouvaille.

Après avoir montré des photos et une vidéo de la sépulture en question, M. Palomino a expliqué qu’elle « correspond à (celle d’une) femme qui semble avoir eu un statut élevé, (…) une femme d’élite ».

La sépulture avait été découverte en décembre dans l’ancien village de pêcheurs d’Aspero (ouest), qui a longtemps été le site d’une décharge avant d’être classé site archéologique. Elle a été retrouvée dans le cadre des fouilles dirigées depuis 1996 par l’archéologue péruvienne Ruth Shady.

De premières analyses indiquent que ces restes humains sont ceux d’une femme âgée de 20 à 35 ans, mesurant 1,5 mètre et portant une coiffe, indice de son statut élevé. Le corps était enveloppé de plusieurs couches de textiles et d’un « manteau de plumes d’ara », une espèce de perroquet d’Amazonie, a précisé M. Palomino.

De petits objets, tels qu’un bec de toucan, un bol en pierre et un panier en paille, ont par ailleurs été trouvés avec les restes humains et ont été exposés jeudi au siège du ministère de la culture à Lima.

La civilisation Caral, qui s’est épanouie entre 3000 et 1800 avant J.C., est la plus ancienne d’Amérique. Contemporaine des civilisations mésopotamienne et égyptienne, elle est apparue sur un plateau aride du Pérou à 182 km au nord de Lima, 45 siècles avant la civilisation inca.