Retour des trolleybus à La Chaux-de-Fonds

Keystone-SDA

Après avoir été abandonnés en 2014, les trolleybus sont de retour à La Chaux-de-Fonds (NE). Une course inaugurale a eu lieu vendredi en fin d'après-midi.

(Keystone-ATS) Le retour des trolleybus marque une étape majeure dans la décarbonation des transports urbains du canton de Neuchâtel, écrivent vendredi la compagnie TranN et la ville de La Chaux-de-Fonds dans un communiqué commun. Offerte au public, la course inaugurale a eu lieu entre la place de la Gare et la Charrière.

L’investissement total pour les 18 trolleybus ainsi que pour l’aménagement de l’infrastructure et des dépôts s’est monté à 31 millions de francs. Il a été pris en charge par TransN via des emprunts, alors que le canton et les communes en assumeront les amortissements.

Le Conseil d’Etat neuchâtelois avait approuvé en 2022 l’acquisition de 18 trolleybus articulés. Ces véhicules sont également déperchables, ce qui leur permet de circuler hors des lignes de contact grâce à des batteries, notamment lors de chantiers. Ils peuvent passer sans interruption du «mode ligne de contact» au «mode batterie».

Formation du personnel

Trois premiers trolleybus du constructeur soleurois Hess ont été mis en service en 2023 en ville de Neuchâtel, avant d’être développés à plus large échelle. Ils seront engagés progressivement à La Chaux-de-Fonds.

Leur remise en exploitation sur le réseau chaux-de-fonnier a nécessité des travaux sur l’infrastructure. Il a fallu remettre en état les sous-stations électriques, renforcer l’alimentation électrique, renouveler en partie les lignes aériennes et adapter le centre de maintenance.

Le personnel doit par ailleurs suivre une formation pour apprivoiser la nouvelle infrastructure. Pour les conducteurs, celle-ci dure deux semaines.

Les premiers trolleybus avaient été mis en service en 1949 à La Chaux-de-Fonds, en remplacement progressif des tramways et des autobus.