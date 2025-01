Revenus en hausse pour Delta Air Lines

Keystone-SDA

Delta Air Lines a fait mieux qu'attendu au quatrième trimestre 2024. La compagnie aérienne américaine a tiré profit d'une forte demande pour les voyages de loisirs et d'affaires, qui se poursuit sur le début de l'exercice en cours, selon un communiqué publié vendredi.

2 minutes

(Keystone-ATS) Entre octobre et décembre, Delta a réalisé un chiffre d’affaires de 15,56 milliards de dollars (14,2 milliards de francs), en hausse de 9% sur un an. Le groupe a dégagé un bénéfice net de 843 millions, en repli de 59%.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels – valeur privilégiée par les marchés -, le bénéfice net ressort à 1,85 dollar quand le consensus des analystes de FactSet avait prévu 1,76 dollar. Un an plus tôt, il était de 1,29 dollar.

Dans les échanges électroniques avant l’ouverture de la Bourse de New York, l’action Delta bondissait de 6,32%.

« Tandis que nous progressons dans 2025, nous prévoyons que la forte demande en voyages va continuer, avec des consommateurs qui cherchent de plus en plus les produits premium », a commenté Ed Bastian, patron du groupe, cité dans le communiqué.

La compagnie s’attend à une croissance de son chiffre d’affaires de 7% à 9% au premier trimestre 2025 et à un bénéfice par action compris entre 70 cents et un dollar.

Sur l’ensemble de cet exercice, ce dernier devrait dépasser les 7,35 dollars et la trésorerie gonfler de plus de quatre milliards.

En 2024, Delta a réalisé un chiffre d’affaires de 61,64 milliards (+6%), un bénéfice net par action proforma de 6,16 dollars et a abondé sa trésorerie à hauteur de 3,4 milliards.

Ses résultats ont été affectés au troisième trimestre par la panne informatique mondiale d’un logiciel du groupe Crowdstrike et par l’ouragan Hélène aux Etats-Unis.

Mais le groupe a noté une « accélération de la demande » tout au long du quatrième trimestre qui a permis de dépasser ses prévisions d’une hausse de 2% à 4% de l’activité, pour ressortir à +5,7%.

« Pendant les mois de novembre et décembre, Delta a enregistré quatre des dix meilleures journées de son histoire en termes de ventes », a relevé le groupe.

Il a précisé que toutes les zones géographiques avaient progressé d’une année sur l’autre, tout particulièrement les vols transatlantiques.

Fort de ces performances, le groupe a réinvesti en 2024 près de 5 milliards de dollars dans ses activités, réduit son endettement net de 3,6 milliards à 18 milliards et va distribuer en février 1,4 milliard de dollars à son personnel au titre du partage des bénéfices.