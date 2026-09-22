Revitalisation de l’ancien terrain de camping au Fanel (BE)

Keystone-SDA

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Le site de l’ancien terrain de camping du TCS au Fanel, au bord du lac de Neuchâtel, va retrouver son état d’origine. Suite au démantèlement de cette infrastructure sur le territoire de la commune bernoise de Champion (Gampelen), le Service de la promotion de la nature du canton de Berne lance à présent les travaux de renaturation de cet emplacement.

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(Keystone-ATS) Le site sera remis dans son état d’origine de zone alluviale et marécageuse. La faune et la flore retrouveront leurs habitats naturels. Des milieux aquatiques et des étendues de sable seront aménagés sur l’ensemble du périmètre, annonce mardi le canton de Berne. Les travaux devraient durer jusqu’à la fin novembre.

La zone de baignade publique restera quant à elle accessible à la population à l’avenir également. Ce terrain de camping n’était plus compatible avec la législation sur la protection de l’environnement. Ni une réduction de la superficie ni tout autre type d’adaptation de l’exploitation du site n’auraient permis de faire évoluer la situation.