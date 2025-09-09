Rhône 3: crédit d’engagement validé pour la région de Rarogne

Keystone-SDA

Le Grand Conseil valaisan a validé mardi le crédit d'engagement pour la planification et la réalisation des mesures en lien avec le projet Rhône 3 à Rarogne. Aucun groupe politique ne s'y est opposé.

2 minutes

(Keystone-ATS) Cette mesure, dite anticipée II, impacte un tronçon de 1,3 km compris entre le seuil de Giblätt et le pont de St-German, respectivement sur le territoire des communes de Rarogne et de Baltschieder.

Elle comprend notamment l’aménagement définitif de la protection des berges en rive gauche avec des renforcements ponctuels et l’aménagement de la rive droite pour rétablir la capacité hydraulique perdue par la construction du pont précité.

Négociations encore en cours

Le début des travaux est prévu pour 2026, soit dès l’obtention de l’autorisation de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). Le coût du projet se monte à 15 millions de francs. Compte tenu de la participation de la Confédération et des communes, la part des coûts restant à la charge de l’Etat du Valais est estimée à 6’315’000 francs, soit à 42% des coûts globaux.

Par ailleurs,le canton pourrait bénéficier de 10% supplémentaires de soutien de la Confédération pour autant qu’il remplisse les conditions de la nouvelle convention programme 2025-2028.

La mesure prévoit la sécurisation des rives dans le périmètre d’influence des ponts des nouvelles lignes ferroviaires à travers les alpes (NLFA). Les chemins de fer, représentés par l’Office fédéral des transports (OFT), seront appelés à participer financièrement à ce projet. On parle d’un montant situé entre 2,5 et 3 millions de francs. La clé de répartition fait l’objet de négociations qui sont en cours avec le Canton.

Aucune voix discordante

«Nous soutenons de manière unanime toutes les mesures pour sécuriser le Rhône», a résumé lors des débats la députée du Centre du Valais romand, Carole Melly-Basili. Le projet a fait le plein de soutiens de la partie des députés des deux côtés de la Raspille. «Nous espérons que ces travaux soient entamés dès 2026», a souligné pour sa part, Maire-Claude Schöpfer-Pfaffen (NEO).

Divers députés ont voulu connaître l’avancée des autres mesures prioritaires du projet Rhône 3. Selon le chef du Département de la mobilité, du territoire et de l’environnement, Franz Ruppen, l’achat de terrains pour effectuer les travaux sur le tronçon Sierre – Chappis «est à bout touchant». Une priorisation des diverses mesures sera prochainement présentée, a-t-il précisé.