Roche conclut un accord de fusion pour reprendre PathAI

Keystone-SDA

Le géant pharmaceutique Roche met la main sur PathAI, une entreprise américaine spécialisée dans la gestion d'images numériques, une acquisition ouvrant la voie à une médecine de plus en plus personnalisée.

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(Keystone-ATS) L’entreprise bâloise déboursera 750 millions de dollars (548,2 millions de francs), somme à laquelle s’ajouteront possiblement des paiements d’étape pouvant atteindre jusqu’à 300 millions de dollars, a-t-elle indiqué jeudi.

La solution logicielle de PathAI permet de stocker, visualiser et analyser des images numériques en utilisant l’intelligence artificielle. Pour Roche, ces activités sont complémentaires et permettront de renforcer l’efficience des activités en laboratoire, notamment l’analyse par ordinateur des lames de verre recueillant les échantillons. Accélérer le développement de nouvelles thérapies, stimuler la découverte de nouveaux biomarqueurs et créer de nouveaux outils de diagnostics figurent également dans les buts poursuivis.

Mi-février, la multinationale bâloise avait annoncé la conclusion d’un accord de recherche dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA) entre l’intermédiaire de Roche Tissue Diagnostics (RTD), et le développeur de logiciels de diagnostic américaine PathAI. Les deux entreprises, qui avaient entamé une collaboration dès 2021, espéraient alors faire progresser la médecine de précision en réunissant l’interprétation de l’IA et les diagnostics compagnons. Ces derniers permettent de déterminer quel sous-groupe de patients est susceptible de bénéficier d’un traitement par une molécule donnée et quel sous-groupe ne l’est pas.

«La pathologie numérique a le potentiel d’améliorer la précision du diagnostic du cancer et de permettre aux médecins de proposer des schémas thérapeutiques mieux adaptés», a déclaré Matt Sause, CEO de Roche Diagnostics, cité dans le communiqué. «L’intégration de PathAI au sein de Roche Diagnostics nous permettra d’associer leurs outils de pathologie numérique, parmi les meilleurs de leur catégorie, à nos plateformes de diagnostic oncologique de pointe, afin d’offrir de meilleures informations aux médecins et, potentiellement, de meilleurs résultats pour les patients du monde entier», a-t-il ajouté.

La finalisation de la transaction, qui dépend de l’approbation des autorités compétentes, est attendue au cours de la deuxième moitié de l’année, suite à quoi PathAI sera intégrée à la division Diagnostic de Roche.