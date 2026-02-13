La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Roses, lingerie sexy et ventes records pour la Saint-Valentin

Keystone-SDA

Fleuristes et boutiques érotiques font des affaires en or le jour de la Saint-Valentin. Ces deux secteurs enregistrent autour du 14 février un chiffre d'affaires plus élevé que le reste de l'année. Les fleuristes s'attendent même à un record en 2026.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Comme la fête des amoureux tombe cette année un samedi, le secteur floral s’attend à un très bon cru, écrit l’Association suisse des grossistes en fleurs, interrogée par Keystone-ATS. Selon les commerçants en ligne, tout porte à croire que cette Saint-Valentin pourrait battre tous les records. Les fleuristes espèrent réaliser environ 5% de leur chiffre d’affaires annuel ce jour-là.

Dans le secteur érotique, la Saint-Valentin est traditionnellement le deuxième événement commercial important après Noël, a indiqué Magic X, distributeur de jouets sexuels et produits érotiques. Les deux semaines précédant la Saint-Valentin enregistrent une augmentation significative du nombre de commandes.

