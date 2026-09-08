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Sandoz confirme ses objectifs 2028 et vise 2035

Keystone-SDA

Le géant rhénan des médicaments de substitution Sandoz a confirmé ses objectifs pour 2028. La direction a aussi dévoilé ses ambitions à horizon 2035 lors d'une journée des investisseurs à Londres organisée mardi.

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1 minute

(Keystone-ATS) Dans le cadre d’une stratégie baptisée Bio100, Sandoz ambitionne de porter à plus de 100 le nombre de biosimilaires dans son portefeuille d’ici 2040, contre 13 actuellement, indique un communiqué.

La direction a également confirmé ses objectifs à moyen terme jusqu’en 2028 et en a introduit de nouveaux pour la période 2025-2030, visant une cadence annualisée de croissance de 5 à 9% du chiffre d’affaires à taux de change constants, ainsi qu’une marge brute d’exploitation (Ebitda) ajustée de 25 à 27% d’ici 2030.

Sandoz vise par ailleurs à plus que doubler ses ventes nettes d’ici 2035, en s’appuyant sur Bio100 notamment, et à atteindre une marge Ebitda ajustée supérieure à 30%.

En 2025, Sandoz avait enregistré des ventes nettes de 11,1 milliards de dollars.

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