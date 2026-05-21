Sanitas a encore soigné sa rentabilité l’an dernier

Keystone-SDA

La caisse maladie Sanitas a dégagé en 2025 un bénéfice net de 125,7 millions de francs, agrémenté de plus d'un quart sur un an, après une multiplication par plus deux en 2024.

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(Keystone-ATS) Le groupe zurichois attribue cette évolution au produit des assurances complémentaires, ainsi qu’à celui des placements financiers. Si les prestations versées ont enflé de 4,1% à 3,33 milliards de francs, les primes encaissées ont bondi de 6,4% à 3,74 milliards, indique le compte-rendu annuel diffusé jeudi.

Le nombre de clients dans l’assurance de base s’est enrobé de 0,7% à 655’648 personnes, quand celui pour les complémentaires a grapillé 0,8% à 672’488. Le nombre total d’assurés a progressé de 1,2% à 877’732.

Les limiers de l’entreprise ont passé au crible plus de 11 millions de décomptes de soins, écartant le remboursement de quelque 420 millions de francs de remboursements considérés indus. Le ratio de frais administratifs dans l’assurance de base a été ramené à 4,8%, contre 5,2% en 2024, à la faveur notamment de mesures d’automatisation.

Le niveaux de fonds propres atteignait fin décembre 1,31 milliard, à la faveur d’une progression annuelle de plus de 10%.