La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Sarkozy coupable d’association de malfaiteurs, pas de corruption

Keystone-SDA

L'ancien président français Nicolas Sarkozy a été jugé coupable jeudi d'association de malfaiteurs mais relaxé des faits de corruption qui lui étaient reprochés dans l'affaire des soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) M. Sarkozy, 70 ans, a en revanche été relaxé des faits de corruption.

La présidente du tribunal a expliqué que l’ancien chef d’Etat était coupable d’association de malfaiteurs pour avoir «laissé ses proches collaborateurs (…) agir en vue d’obtenir des soutiens financiers» de la part du pouvoir libyen.

Deux anciens proches collaborateurs de Nicolas Sarkozy, Claude Guéant et Brice Hortefeux, ont été reconnus coupables. Le premier l’a été pour corruption passive et faux, tandis que Brice Hortefeux a été jugé coupable d’association de malfaiteurs.

La présidente Nathalie Gavarino doit désormais prononcer les peines.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
27 J'aime
37 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
10 J'aime
8 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Participez à la discussion
26 J'aime
24 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision