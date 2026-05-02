Scandale lié aux combats de coqs: Korean interdit les coqs à bord

Keystone-SDA

Des organisations de défense des droits des animaux ont salué samedi la décision de la compagnie aérienne Korean Air d'interdire le transport de coqs des Etats-Unis vers les Philippines. Les combats de coqs sont une industrie très lucrative dans l'archipel.

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(Keystone-ATS) Les autorités estiment à des dizaines de millions de dollars par semaine les revenus générés par les affrontements de coqs équipés d’éperons métalliques tranchants. Une manne qui alimente le crime organisé.

Les Etats-Unis fournissent un grand nombre de coqs destinés à ces combats, selon des militants et un éleveur philippin, Eduardo Eugenio, qui a déclaré à l’AFP qu’une telle mesure aurait un «impact énorme».

«Transport légal»

La compagnie sud-coréenne a confirmé samedi avoir «suspendu le transport de coqs de tout âge sur les liaisons entre les Etats-Unis et les Philippines». Elle «s’engage à assurer le transport légal et sûr des animaux vivants, conformément aux lois et réglementations en vigueur», a-t-elle ajouté.

L’ONG américaine de défense des animaux Animal Wellness Action a déclaré que Korean Air était, selon elle, «la plus grande compagnie aérienne au monde impliquée dans le transport illégal d’oiseaux de combat».

Même si la compagnie n’a pas mentionné explicitement les coqs de combat dans son communiqué, des organisations ont affirmé que cette interdiction est le résultat de leur campagne visant à interdire cette pratique qu’ils jugent cruelle.

Jana Sevilla, porte-parole de l’organisation PETA aux Philippines, a déclaré que cette décision dont elle se félicite vise «assurément» les combats de coqs. Elle a espéré que d’autres compagnies «suivront cet exemple», rappelant que les Philippines font partie des pays où les combats de coqs sont encore autorisés.

«Eleveurs inoffensifs»

Cette semaine, l’ONG Animal Wellness Action s’est attribué le mérite de cette mesure, qui fait suite à plusieurs mois d’enquête et d’échanges. Elle a affirmé que les éleveurs américains qui fournissent ces gallinacés se font souvent passer pour des agriculteurs ou des «éleveurs inoffensifs» et en envoient chaque année «des dizaines de milliers» aux Philippines.

D’autres coqs élevés aux Etats-Unis sont transportés par voie terrestre et aérienne vers le Mexique, où les combats restent autorisés dans certains Etats. Selon M. Eugenio, à la tête d’un élevage de 300 oiseaux dans la ville de Tagum (sud), «l’activité aux Philippines est très dépendante» des éleveurs américains.