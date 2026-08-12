Schindler modernisera les ascenseurs du General Motors Building

Keystone-SDA

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Schindler a remporté un appel d'offres pour la modernisation d'une trentaine d'ascenseurs équipant le General Motors Building, situé au numéro 767 de la Fifth Avenue à New York.

1 minute

(Keystone-ATS) Ce gratte-ciel de 50 étages, achevé en 1968 et propriété désormais du mastodonte immobilier massachussetais BXP, est un repère emblématique du centre de Manhattan, souligne un communiqué paru mercredi.

Le constructeur d’ascenseurs et escaliers mécaniques lucernois ne pipe en revanche mot sur les retombées financières attendues de ce contrat.

Le mandat comprend une révision complète des installations, incluant les machines d’origine et les composants mécaniques essentiels, ainsi que l’installation de nouvelles commandes et équipements électroniques.

Schindler prévoit également d’intégrer son système de gestion des appels Schindler Port, destiné à réduire les temps d’attente et à sécuriser l’accès à certains étages.