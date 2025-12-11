Shell poursuivi par des survivants d’un typhon aux Philippines

Des survivants du typhon Rai, qui a fait plus de 400 morts en 2021 aux Philippines, ont déposé une plainte à Londres contre le géant britannique des hydrocarbures Shell. Ils l'accusent de n'avoir pas pris ses responsabilités face aux impacts du changement climatique.

(Keystone-ATS) Cette plainte constitue «une contribution essentielle au mouvement mondial grandissant visant à remettre en cause l’impunité des compagnies pétrolières», ont indiqué jeudi des ONG, dont Greenpeace, qui soutiennent les plaignants.

La démarche s’inscrit dans la continuité de la reconnaissance en mai par la justice allemande d’une responsabilité mondiale des entreprises productrices d’électricité dans les dommages liés aux émissions de gaz à effet de serre, quel que soit l’endroit où ils se produisent. Les affaires de ce genre se multiplient dans le monde entier.

Il s’agit d'»une étape décisive pour tenir le géant pétrolier Shell responsable des morts, blessures et destructions causées par cette tempête», est-il souligné dans le communiqué des ONG.

«Allégation infondée»

Un porte-parole de Shell a dénoncé «une allégation infondée, qui n’aidera pas à lutter contre le changement climatique, ni à réduire les émissions» de CO2. «Chez Shell, nous réduisons les émissions de nos opérations et aidons nos clients à réduire les leurs», a-t-il ajouté.

Les Philippines, classées parmi les pays les plus exposés au changement climatique, sont balayées par près de 20 tempêtes tropicales ou typhons chaque année. Le typhon Rai avait ravagé des régions très pauvres du pays en décembre 2021, faisant plus de 400 morts et des centaines de milliers de sans-abris.

La plainte, qui s’appuie sur le droit philippin, a été déposée au nom de 103 survivants qui demandent «réparation pour les vies perdues, les blessures subies et les maisons détruites», selon le communiqué.

«Les survivants soutiennent que Shell, responsable de plus de 41 milliards de tonnes d’équivalent CO2, soit plus de 2% des émissions mondiales de combustibles fossiles, ne peut pas invoquer l’ignorance», est-il souligné dans le communiqué des ONG.

L’entreprise a fait machine arrière ces dernières années sur certains de ses objectifs climatiques pour se recentrer sur les hydrocarbures, dans l’espoir de doper ses bénéfices.