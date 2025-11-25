Sion: un 3000e patient pour le centre ambulatoire de réadaptation

Keystone-SDA

Le centre ambulatoire de réadaptation cardiovasculaire de la clinique romande de réadaptation (CRR) et du centre hospitalier du Valais romand (CHVR) a franchi un cap symbolique cet été. Il a accueilli à Sion son 3000e patient depuis 2009.

1 minute

(Keystone-ATS) «Le CRR s’occupe de la gestion du programme, met à disposition des équipements de pointe et des physiothérapeutes spécialement formés, tandis que le CHVR assure la prise en charge cardiologique et le suivi médical» des patients, explique la direction du centre ambulatoire de réadaptation dans un communiqué publié mardi.

Le programme, d’une durée de dix semaines à raison de trois demi-journées hebdomadaires, s’adresse aux patients après un infarctus, une chirurgie cardiaque, un pontage coronarien, une transplantation cardiaque ou encore en cas d’insuffisance cardiaque chronique. Il existe également des modules spécifiques pour les malades atteints d’artériopathie ou ayant souffert d’un AVC.

La structure combine activités physiques adaptées, cours de prévention, suivi psychologique et accompagnement diététique, avec pour objectif de favoriser un retour à une vie active et saine.

Actuellement, ce sont près de 300 patients qui sont pris en charge chaque année.