Ski de fond: l’accès aux pistes gratuit jeudi en Suisse romande

Keystone-SDA

L'accès aux pistes de fond sera gratuit jeudi prochain dans toute la Suisse romande. L'opération lancée par Romandie ski de fond (RSF) a pour objectif de promouvoir cette pratique sportive. Des initiations seront proposées aux novices de la glisse.

2 minutes

(Keystone-ATS) Le 2 janvier, pour autant que la neige soit au rendez-vous, les centres nordiques romands présenteront leurs activités. Les amateurs de glisse nordique pourront ainsi commencer la nouvelle année d’un bon pied, écrit RSF dans un communiqué.

La Vue des Alpes (NE) propose par exemple une initiation gratuite au ski de fond le matin. « Ce sera aussi l’occasion de découvrir les engins de damage ou le balisage », explique le responsable du centre Jérémie Huguenin. De la petite restauration et des boissons seront offertes.

Biathlon

Au centre nordique du Crêt-les Paccots (FR) , le ski-club organise également une journée d’initiation. Si l’accès aux pistes est gratuit, les organisateurs demandent 10 francs pour la location du matériel et le cours. Selon l’enneigement, l’activité se déroulera soit aux Crêts, soit aux Paccots, prévient le responsable François Currat. L’inscription est vivement recommandée.

Les Mosses (VD) annoncent une « organisation assez conséquente » pour accueillir les fondeurs ce jour-là. Ils pourront notamment profiter d’une initiation au biathlon avec des moniteurs confirmés, souligne le responsable du centre Guy-John Pasche. Un concours permettra de gagner des leçons de ski de fond. Vin chaud, thé et biscuits seront offerts.

A Crans-Montana (VS), les amateurs pourront s’essayer au biathlon, avec des fusils à laser, sous la responsabilité de l’Ecole de ski de fond de la station, a communiqué pour sa part Jean-Yves Rey, en charge de l’organisation.

1500 km de pistes

Les skieurs nordiques ou les skateurs qui chausseront leurs lattes jeudi auront par ailleurs l’occasion de participer à un grand tirage au sort avec « de belles montres » à la clé, relève RSF qui recommande de consulter les sites internet des centres pour plus d’informations. L’organisme faîtier rappelle que le réseau romand comprend plus de 1500 kilomètres de pistes et que leur tracé est désormais disponible sur l’application SuisseMobile.

Les deux dernières années, la traditionnelle journée gratuite du 2 janvier n’avait pas pu avoir lieu en raison du manque d’or blanc. « Nous avons bon espoir, cela fait longtemps qu’il n’a pas autant neigé », se réjouit Laurent Donzé, président de RSF.

www.rsf.ch