Société Générale voit son résultat net bondir de 69% en 2024

Keystone-SDA

Société Générale a publié un résultat net 2024 en hausse de 69%, à 4,2 milliards d'euros (3,9 milliards de francs), soutenu par une meilleure rentabilité en France au second semestre et une bonne performance de la banque de financement et d'investissement.

(Keystone-ATS) « Nous allons continuer en 2025 à nous concentrer sans relâche sur l’exécution de notre stratégie pour améliorer durablement notre performance », a déclaré le directeur général Slawomir Krupa, cité dans le communiqué du groupe jeudi.

Le produit net bancaire (PNB), équivalent du chiffre d’affaires pour le secteur, s’est élevé à 26,8 milliards d’euros l’an dernier, en hausse de 6,7%.

Avec 6,6 milliards d’euros de PNB et un peu plus d’un milliard d’euros de résultat net, le quatrième trimestre est ressorti au-dessus des attentes des analystes compilés par le fournisseur de données Factset et l’agence financière Bloomberg.

L’activité de banque de détail en France, dont les résultats sont consolidés avec les métiers d’assurance et de banque privée (réservée à la clientèle fortunée), affiche un PNB de 8,7 milliards d’euros sur l’année (+7,5%) pour un bénéfice net approchant le milliard d’euros (+66%).

La marge nette d’intérêt – la différence entre le taux auquel une banque prête de l’argent et celui auquel elle se finance – du réseau SG, fruit de la fusion de Société Générale et de Crédit du Nord, s’est « redressée significativement » entre octobre et décembre par rapport à la même période en 2023, se félicite la banque.

La banque de grande clientèle, qui regroupe notamment les métiers de financement et d’investissement, s’affirme comme la locomotive du groupe: son PNB présenté comme record dépasse les 10 milliards d’euros sur l’année (+5%) pour 2,8 milliards d’euros de résultat net (+22%).

Le pôle regroupant le crédit-bail automobile, le crédit à la consommation et les banques de détail à l’international, amputé de plusieurs filiales africaines, voit quant à lui ses revenus stagner en 2024, pour un résultat net en baisse de 21%.

Fort de ces résultats, la banque a décidé de redistribuer 1,74 milliard d’euros à ses actionnaires, en proposant un dividende en numéraire de 1,09 euro par action et en lançant un programme de rachat d’actions de 872 millions d’euros.

La Société Générale est la troisième banque française cotée à publier ses résultats cette semaine. Elle reste distancée en termes de bénéfice net par BNP Paribas (11,7 milliards d’euros) et Crédit Agricole (8,6 milliards d’euros).