Sibilla Bondolfi, de la rédaction suisse de SWI, a écrit son texte là où elle a effectué son reportage: dans les Alpes. Comme ces gens à qui Internet permet de travailler à distance. (swissinfo.ch)

Un reportage grand format publié en octobre dernier par swissinfo.ch a décroché la troisième place aux prestigieux Swiss Press Awards. Une reconnaissance de notre travail qui ne peut que nous réjouir.



Les auteurs: Sibilla Bondolfi (texte), Carlo Pisani (vidéo) et Daniel Rhis (photo). (Swiss Press Award)

«Grâce à Internet, je peux vivre et travailler où je veux.» Même dans les montagnes? Publié en dix langues en octobre 2019, le reportage multimédia de SWI swissinfo.ch «Vivre et travailler dans les Alpes grâce à Internet» a mis en lumière les possibilités qu'offre la révolution numérique aux régions de montagne. Ce reportage vient d'obtenir la troisième place du Swiss Press AwardLien externe, dans la catégorie online. Et avec le confinement, son thème se révèle soudain d’une actualité brûlante.

Sibilla BondolfiLien externe, Carlo PisaniLien externe et Daniel RhisLien externe se sont posé une question: pourquoi tout le monde s'entasse dans le brouillard du Plateau alors que le soleil, l'air frais et la nature sont si proches? La révolution numérique ne pourrait-elle pas répondre à l'envie de bénéficier de plus d'espace et de liberté tout en pouvant exercer un métier bien payé? «Accompagnée de Carlo, journaliste vidéo, et de Daniel, photographe, je suis allée à la rencontre de personnes qui, grâce à Internet, peuvent vivre et travailler dans les Alpes. Elles nous ont fait découvrir leur quotidien et nous ont raconté comment elles sont parvenues à y faire leur vie», explique Sibilla Bondolfi, journaliste au sein de notre rédaction suisse.

Voici le résultat

Vivre et travailler dans les montagnes grâce à Internet Les régions de montagne constituent les deux tiers de la surface de la Suisse. La plupart d’entre elles se dépeuplent car il est difficile d’y trouver du travail. La révolution numérique pourrait-elle changer les choses? Nous avons rendu visite à des personnes pour qui les infrastructures modernes permettent de vivre et de travailler dans les montagnes.





Leur reportage met en avant tout le potentiel de la révolution numérique, fait un retour sur le passé, met en regard les représentations romantiques que l'on se fait de la vie en altitude et la réalité technologique. «Je suis très heureuse que l'immense travail qui a permis de publier ce reportage soit ainsi reconnu. C'est un formidable exemple de collaboration entre différents départements de SWI swissinfo.ch et nous pouvons tous en être très fiers», résume Jo Fahy, responsable du département Multimédia.

SWI swissinfo.ch se réjouit que ce reportage ait été récompensé. Il montre une nouvelle facette de la Suisse, souligne son état d'avancement sans oublier de porter un regard critique sur le thème traité. Des aspects qui nous tiennent particulièrement à cœur à SWI swissinfo.ch, le service international de la SSR, qui publie des informations crédibles et équilibrées en dix langues à l'intention d'un public étranger, en donnant toujours la priorité à la qualité et à l'indépendance journalistique.





(Adaptation de l’allemand: Marc-André Miserez)

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram FR Rejoins-nous sur Instagram