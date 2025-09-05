La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Soudan: «myriade» de crimes contre l’humanité des FSR (enquêteurs)

Keystone-SDA

Les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) au Soudan ont perpétré une "myriade" de crimes contre l'humanité à El-Fasher, au Dafour, selon les enquêteurs mandatés à l'ONU. Dans un rapport vendredi à Genève, ceux-ci accusent aussi l'armée de crimes de guerre.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Les nouvelles indications de la Mission d’établissement des faits confirment celles qu’elle avait relayées dans une précédente évaluation. Mais les trois enquêteurs indépendants, qui ne s’expriment pas au nom de l’ONU, insistent notamment sur la situation à El-Fasher.

Les FSR se voient reprocher dans leur siège des meurtres, de la torture, de l’esclavage, des disparitions forcées, des violences sexuelles ou encore des persécutions, notamment ethniques. L’imposition délibérée d’une famine et d’un manque d’accès aux médicaments par ces paramilitaires et leurs alliés constitue des actes équivalant au crime contre l’humanité d’extermination.

En plus de deux ans de conflit, des dizaines de milliers de personnes ont été tuées, dont au moins 4300 civils l’année dernière, dit l’ONU.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
34 J'aime
66 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Aylin Elçi

Souhaiteriez-vous savoir si vous êtes à risque de contracter une maladie et pour quelles raisons?

À quel stade voudriez-vous savoir si vous êtes à risque de contracter une maladie et avez-vous déjà rencontré des problèmes liés à un diagnostic? Racontez-nous votre histoire.

Participez à la discussion
1 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
11 J'aime
11 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision