Soutiens publics pour la Grange Sublime

Keystone-SDA

L'Etat de Vaud et la commune de Jorat-Mézières ont reconduit leur engagement en faveur du Théâtre du Jorat. La nouvelle convention porte sur les années 2026 à 2029 et assure à la Grange Sublime un montant total de 2,42 millions de francs sur quatre ans.

1 minute

(Keystone-ATS) Le Théâtre du Jorat occupe une place particulière dans le paysage culturel vaudois et romand. Son importance vient autant de sa valeur architecturale que de son ancrage local et de sa programmation de qualité, rappelle lundi le canton dans un communiqué.

Le canton et la commune ont ainsi renouvelé «avec enthousiasme» leur soutien, et ceci pour la sixième fois. Sous réserve des décisions budgétaires, le premier s’engage à verser 2,22 millions de francs, la seconde un montant de 200’000 francs jusqu’en 2029. Une convention tripartite a été signée vendredi dernier dans le cadre de la cérémonie officielle et annuelle du théâtre.