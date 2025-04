Spectaculaire incendie d’un centre de déchets à Paris circonscrit

Le spectaculaire incendie qui a ravagé lundi soir un centre de déchets dans le 17e arrondissement de Paris, à proximité du Palais de justice, sans faire de victimes, a été circonscrit peu avant minuit.

(Keystone-ATS) Il faudra encore plusieurs heures avant que le feu, qui n’a pas touché les bâtiments alentour, soit complètement éteint, ont précisé les pompiers.

L’incendie, filmé par de nombreux passants, a provoqué un impressionnant nuage de fumée dans le ciel dégagé de la capitale.

Le feu, qui s’est déclaré vers 20H00, a ravagé des locaux du Syctom, le service public de traitement et de valorisation des déchets ménagers de 82 communes en Ile-de-France. De nombreuses vidéos, prises par des automobilistes depuis le périphérique ou des passants, montraient les locaux détruits par les flammes.

« Une grande partie du bâtiment s’est effondré sur lui-même », ont ajouté les pompiers.

« Les employés du centre de tri ont été évacués et, à ce stade, aucun blessé n’est à déplorer », a assuré une source policière à l’AFP.

« Il n’y a aucun bilan humain, il n’y a pas de victimes », a par la suite confirmé le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez.

« On a engagé 45 engins et 180 effectifs militaires de la brigade des sapeurs-pompiers et on a eu huit lances en activité. (…) Il y a eu un effondrement à l’intérieur du bâtiment », a-t-il poursuivi.

La brigade de sapeurs-pompiers de Paris a invité les habitants du secteur, entre l’avenue de Clichy, le boulevard périphérique, la rue de Saussure et la rue Cardinet, à rester chez eux, à maintenir les fenêtres fermées et à appeler le 18 en cas de difficultés respiratoires.

« Pour l’instant, on ne détecte aucune toxicité. De ce point de vue, les nouvelles sont assez rassurantes mais on a quand même défini un périmètre par précaution », a expliqué le préfet de police.

Bouteilles de gaz

Un important périmètre de sécurité, entraînant la fermeture du périphérique intérieur entre porte de Champerret et porte d’Asnières et celle du périphérique extérieur de porte de la Chapelle à porte de Champerret, a été mis en place par les services de police.

Le maire de l’arrondissement, Geoffroy Boulard (LR), a indiqué sur BFMTV que la circulation avait été coupée dans les deux sens sur le périphérique « pour permettre l’acheminement des pompiers ».

« L’incendie a entraîné un effondrement au sein du bâtiment et puis il y a un certain nombre de bouteilles de gaz, à l’intérieur du site, dont certaines ont explosé », a encore détaillé Laurent Nuñez.

L’incendie a touché « uniquement ce bâtiment », sans « propagation » à d’autres installations alentour, selon le maire de l’arrondissement.

« Je ne suis pas en mesure de vous le dire (si les fumées sont toxiques, NDLR) mais ce que je peux vous dire c’est que c’était un centre de tri et de valorisation des déchets ménagers », avec « beaucoup de papiers collectés », susceptibles d’avoir provoqué l’intense nuage de fumée, a-t-il continué.

« On ne déplore ni mort ni blessés », a souligné le président du Syctom Corentin Duprey, ajoutant que « 31 personnes étaient sur site au moment où ça s’est déclaré ».

Le bâtiment fait 12.000 m2, « il est en train de brûler dans son entièreté », a-t-il déploré.

Le Syctom gère cinq centres de tri de ce type dans la métropole du Grand Paris et « les départs de feu sont très fréquents », selon lui.