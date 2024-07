Sunrise augmente le nombre de clients au deuxième trimestre

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Le chiffre d’affaires de Sunrise est resté quasiment stable au deuxième trimestre, mais l’opérateur de téléphonie mobile compte depuis le début de l’année 31’000 abonnements mobiles et 5000 abonnements internet de plus.

Les ventes de Sunrise ont légèrement augmenté de 0,5% au deuxième partiel à 737,5 millions de francs, indique vendredi l’opérateur dans un communiqué. Le résultat brut d’exploitation (Ebitda) a enregistré une croissance de 0,9% sur un an pour atteindre 260,3 millions. La performance financière de Sunrise est conformes aux attentes de la direction.

Dans le détail, les recettes des abonnements mobiles ont augmenté de 2% à 301,7 millions. La croissance a été soutenue en particulier par la baisse des taux de désabonnement. Par contre, les revenus de la téléphonie fixe ont reculé de 2,7% à 279,1 millions de francs. Ce manque à gagner est imputable à une baisse des revenus mensuels des abonnements, due notamment à l’augmentation générale des prix il y a un an.

Dans le domaine professionnel (“B2B”), Sunrise Business a remporté des clients prestigieux: après l’annonce de l’accord avec Migros au premier trimestre, l’opérateur a conclu un autre contrat pour la téléphonie fixe des CFF au deuxième trimestre. Il a également renouvelé son contrat avec la Poste Suisse pour les services fixes et mobiles de toutes les sociétés et filiales du groupe. Dans ce secteur, le chiffre d’affaires a fortement augmenté de 5,9% sur un an pour atteindre 149,1 millions.

Confiante, l’entreprise confirme ses objectifs pour l’ensemble de l’année. “L’effet de hausse des prix ne se fera plus sentir au second semestre. Nous attendons cependant des effets positifs de l’optimisation des coûts et de la fidélisation accrue des clients”, explique le directeur général André Krause dans le communiqué.

Les préparatifs en vue de l’introduction en Bourse progressent comme prévu. De plus amples informations devraient être données le 9 septembre.