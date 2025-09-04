La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Swiss Life AM rabote ses prévisions 2026 de PIB pour la Suisse

Keystone-SDA

Swiss Life Asset Managers (AM), unité de l'assureur Swiss Life, a révisé ses prévisions conjoncturelles à la lumière des droits de douane punitifs que les Etats-Unis ont infligés à la Suisse.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) L’industrie helvétique est désormais confrontée à une concurrence inégale sur le marché américain, affirment les économistes du gestionnaire d’actifs zurichois.

Les produit intérieur brut (PIB) de la Suisse devrait progresser de 1,1% en 2026, une croissance fortement rabotée par rapport à la précédente prévision de +1,7%, selon les indications de Swiss Life AM publiées jeudi. Pour l’année en cours, le PIB est toujours attendu en hausse de 1,2%. Le gestionnaire d’actifs table par ailleurs sur une inflation à 0,2% en 2025 et de 0,5% en 2026.

Le piège du «Swiss Made» s’est refermé sur l’industrie d’exportation helvétique, du moins aux Etats-Unis, imagent les spécialistes de la société financière. L’impact sera le plus sévère pour les fournisseurs de produits pour lesquels l’appellation d’origine suisse constitue l’unique argument de vente, dont le secteur de l’horlogerie.

A l’autre extrémité, se trouvent des groupes qui dominent des marchés de niche haut de gamme, peu confrontés à la concurrence. Ces entreprises pourront répercuter sans peine les droits de douane à leurs clients, selon Swiss Life AM. Leur production pourrait être délocalisée si le désavantage à l’exportation venait à perdurer.

Entre les deux figurent de nombreux fabricants disposant d’une marge de manoeuvre à moyen terme pour délocaliser ou se désengager purement et simplement du marché américain. Les prévisions révisées du gestionnaire d’actifs prennent en considération cette nouvelle donne, mais également le temps nécessaire aux changements.

Si le poids des droits de douane venait à être allégé, les prévisions seront ajustées en conséquence. Les économistes de Swiss Life AM prévoient une activité économique poussive au deuxième semestre de cette année, le marché du travail renforçant la tendance déflationniste. L’incitation à délocaliser la production à l’étranger pourrait peser sur le marché du travail, ce qui pourrait accentuer encore davantage la désinflation à terme, expliquent les spécialistes.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
34 J'aime
65 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Aylin Elçi

Souhaiteriez-vous savoir si vous êtes à risque de contracter une maladie et pour quelles raisons?

À quel stade voudriez-vous savoir si vous êtes à risque de contracter une maladie et avez-vous déjà rencontré des problèmes liés à un diagnostic? Racontez-nous votre histoire.

Participez à la discussion
1 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
11 J'aime
11 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision