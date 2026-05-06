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Swiss s’envole au premier trimestre

Keystone-SDA

La compagnie aérienne Swiss a bouclé un solide premier trimestre 2026, augmentant ses recettes et sa rentabilité. Le conflit au Moyen-Orient a sensiblement stimulé la demande, notamment sur les liaisons asiatiques.

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(Keystone-ATS) Entre janvier et mars, le chiffre d’affaires de Swiss a progressé de 0,3% à 1,22 milliard de francs, rapporte mercredi dans un communiqué la filiale de Lufthansa.

Le conflit au Moyen-Orient a sensiblement stimulé la demande, notamment sur les liaisons asiatiques, et a ainsi contribué à l’augmentation des recettes.

Le bénéfice d’exploitation s’est envolé à 30,0 millions de francs, contre 3,3 millions lors de la même période de l’exercice précédent.

La hausse des coûts du carburant n’a pas encore pleinement impacté la compagnie aérienne, car les variations des prix du marché n’affectent les résultats qu’avec un certain décalage.

Cependant, les charges liées au conflit au Moyen-Orient s’alourdiront considérablement au deuxième trimestre.

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