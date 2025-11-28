Tableau électrique en feu: 24 appartements évacués à Avry

Keystone-SDA

Un incendie s’est déclaré dans un tableau électrique d’un immeuble à Avry (FR) jeudi vers 18h30. Privés d’électricité et de chauffage, les habitants de 24 appartements ont dû être évacués.

(Keystone-ATS) «La plupart des habitants ont pu trouver une solution pour passer la nuit. Quatre familles ont été relogées par la commune dans une auberge de la région», a indiqué vendredi la police fribourgeoise. Pour l’heure, l’alimentation électrique n’a pas encore pu être rétablie.

L’incendie, qui n’a fait aucun blessé, a pu être rapidement maîtrisé par les pompiers. Une enquête est en cours pour établir les circonstances et les causes du sinistre, peut-on lire dans le communiqué.