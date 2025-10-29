La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Tensions à Valence lors de l’hommage aux victimes des inondations

Keystone-SDA

Le président régional de Valence (sud-est de l'Espagne), Carlos Mazón, a été insulté mercredi. Il s'est notamment fait traiter d'"assassin" par quelques participants, avant le début de la cérémonie d'hommage aux victimes des inondations du 29 octobre 2024.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Salaud, quel lâche tu es, sale lâche, assassin, tu te ris de nous en venant ici», a lancé une femme, tandis qu’une autre surenchérissait en disant «nous ne voulons pas de toi», peu avant que débute l’hommage auquel prennent part le roi et la reine, accueillis par des applaudissements, ainsi que le Premier ministre Pedro Sánchez.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision