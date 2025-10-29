Tensions à Valence lors de l’hommage aux victimes des inondations

Le président régional de Valence (sud-est de l'Espagne), Carlos Mazón, a été insulté mercredi. Il s'est notamment fait traiter d'"assassin" par quelques participants, avant le début de la cérémonie d'hommage aux victimes des inondations du 29 octobre 2024.

(Keystone-ATS) «Salaud, quel lâche tu es, sale lâche, assassin, tu te ris de nous en venant ici», a lancé une femme, tandis qu’une autre surenchérissait en disant «nous ne voulons pas de toi», peu avant que débute l’hommage auquel prennent part le roi et la reine, accueillis par des applaudissements, ainsi que le Premier ministre Pedro Sánchez.