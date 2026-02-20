Test réussi de la NASA pour la mission Artémis 2 autour de la Lune

La NASA a annoncé jeudi avoir mené à bien le test général du lancement de son énorme fusée SLS, qui enverra des astronautes autour de la Lune pour la première fois depuis plus de 50 ans dans le cadre de la mission Artémis 2. Tout s'est déroulé comme prévu.

Cette nouvelle répétition est la deuxième réalisée par l'agence spatiale américaine, la première organisée au début février ayant dû être écourtée après la survenue de problèmes techniques.

La répétition générale a été effectuée dans des conditions réelles, avec des réservoirs de fusée pleins et des vérifications techniques, à Cap Canaveral, en Floride, où les ingénieurs ont répété les manoeuvres devant être réalisées le jour du décollage réel.

Les imprévus survenus le mois dernier, dont une fuite d’hydrogène liquide, avaient alors réduit à néant les espoirs de voir décoller le même mois la mission Artémis 2, repoussant au plus tôt au 6 mars son lancement.

Plein d’hydrogène

Le plein d’hydrogène liquide qui avait posé problème lors de cette première grande répétition, mais aussi lors de la mission Artémis 1 en 2022, s’est passé jeudi sans encombre, a indiqué la NASA, saluant une «avancée importante».

Les procédures de lancement ont ensuite été répétées en soirée lors d’une sorte de décollage fictif qui a duré jusqu’à tard dans la nuit.

La mission Artémis 2 constituera le premier vol habité autour de la Lune en plus de 50 ans. Trois Américains et un Canadien y prendront part.

«La sécurité demeure notre priorité absolue», avait assuré au début du mois le chef de la NASA Jared Isaacman, sur le réseau social X. «Nous ne procéderons au lancement que lorsque nous serons pleinement prêts à entreprendre cette mission historique».