Thônex célèbre ses espaces verts durant une semaine

Dès lundi et pendant une semaine, la Ville de Thônex célèbre ses espaces verts dans le cadre de la quatrième édition de "Parcs en fête". Cette année, c'est le parc Motrice-Picasso qui sera mis en avant et accueillera une multitude d'activités gratuites en lien avec la nature et la biodiversité, indique les autorités municipales dans un communiqué.

(Keystone-ATS) Le bois Etienne-Chennaz se transformera pour proposer des parcours dans les arbres. Des cordes, une tyrolienne et un pont permettront d’explorer la canopée. Les animations seront aussi accessibles aux personnes en situation de handicap moteur ou mental, souligne la commune.

La manifestation sera aussi l’occasion d’inaugurer le nouveau parc Marcelly, situé dans le prolongement de l’école du même nom. D’une surface de 3500 m2, le parc recense plus de 250 arbustes, quatorze nouveaux arbres et 47 arbres existants. Il abrite aussi une fontaine « en perpétuelle évolution » réalisée par l’artiste Lou Masduraud.