Tom Hiddleston et Willem Dafoe sous les feux de la rampe au ZFF

Keystone-SDA

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Des invités d'honneur suisses et internationaux ont inauguré jeudi soir le Zurich Film Festival. Des stars telles que Tom Hiddleston et Willem Dafoe ont d'abord défilé sur le tapis vert, puis Tom Hiddleston et l'actrice suisse Luna Wedler ont reçu le Golden Eye Award.

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(Keystone-ATS) Tom Hiddleston et Willem Dafoe jouent tous deux dans «Tenzing», le film d’ouverture du Festival du film de Zurich (ZFF). Ce drame consacré à la première ascension de l’Everest a été réalisé par l’Australienne Jennifer Peedom.

Avant la projection du film, Tom Hiddleston s’est vu décerner un Golden Eye Award. Dans son discours, le comédien britannique a avoué que, depuis son enfance, son rêve a toujours été de devenir acteur. Il se dit incroyablement heureux de vivre ce rêve.

Tourné dans les montagnes

Le rôle principal du film biographique d’ouverture est tenu par l’acteur tibétain Genden Phuntsok. Il y incarne le sherpa Tenzing Norgay, qui a atteint le sommet de l’Everest en 1953 aux côtés d’Edmund Hillary – interprété par Tom Hiddleston – dans le cadre de l’expédition britannique. Willem Dafoe incarne le colonel John Hunt, chef de l’expédition.

En montagne, entre piolets et cordes, dans la blancheur de la neige et le bleu de la glace, les différentes motivations qui poussent l’équipe à gravir la montagne se révèlent peu à peu. A travers des flashbacks, le film retrace également la vie de Tenzing Norgay. Des scènes de nature montrent notamment comment, dès son plus jeune âge, il avait toujours la montagne en ligne de mire.

«Aucun fond vert ni rien de ce genre n’a été utilisé pour le tournage», a déclaré Tom Hiddleston au Kongresshaus à propos de son nouveau film. «Nous avons vraiment tourné dans la neige et en montagne.»

«Vive le cinéma»

Parmi les invités issus des milieux de la culture, de la politique, du sport et des médias, Luna Wedler était l’autre star de l'»Opening Night». L’actrice a fait son entrée dans la salle aux côtés de M. Hiddleston et M. Dafoe.

L’actrice zurichoise a également reçu un Golden Eye des mains de la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider. A 26 ans, elle est la première Suissesse et la plus jeune actrice à recevoir cette récompense pour l’ensemble de sa carrière.

Cette distinction lui semblait très surréaliste, a déclaré Luna Wedler, que l’on peut notamment voir au ZEF dans «Eurotrash». Avec ce prix, elle souhaitait se débarrasser de son «syndrome de l’imposteur» ce soir-là et dire: «Je suis tellement fière d’être ici».

La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider a recommandé au public de ne manquer sous aucun prétexte le nouveau film de Wim Wenders, «From Inside Out», consacré à l’architecte suisse de renom Peter Zumthor, aussi à l’affiche du ZFF. Luna Wedler a elle aussi consacré la fin de son discours au cinéma: «Vive le cinéma, car alors nous vivrons certainement un peu plus longtemps.»