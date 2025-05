Toujours pas de rupture du glacier au-dessus de Blatten (VS)

Keystone-SDA

Dans la zone d'éboulement de Blatten (VS), il n'y a pas encore eu de rupture du glacier. La nuit de jeudi à vendredi a été "ressentie" comme plus calme, mais il n'est pas question de lever l'alerte, a déclaré un porte-parole de l'état-major régional de conduite.

(Keystone-ATS) Comme les nuits précédentes, des chutes de pierres isolées ont eu lieu, a déclaré vendredi matin le porte-parole de l’état-major régional de conduite du Lötschental, interrogé par l’agence de presse Keystone-ATS.

Le sentiment que la nuit a été un peu plus calme se base plus sur ce que l’on a entendu que sur ce que l’on a vu, a-t-il ajouté. Depuis plusieurs jours, on observe régulièrement des chutes de rochers. Le fait qu’il y ait eu jusqu’à présent de nombreuses petites chutes satisfait les géologues.

Des vols de reconnaissance sont prévus vendredi pour permettre aux experts de se faire une idée plus précise de la situation dans la zone de l’éboulement. La masse qui s’est effondrée doit ensuite être précisée. Selon les estimations, la masse totale de roche instable s’élève à quatre à six millions de mètres cubes.

Les blocs isolés ne posent pas de problème pour les habitations

Jeudi après-midi, le remplissage du glacier de Birch avec des débris provenant de l’effondrement du Petit Nesthorn atteignait le front du glacier. Les mouvements sur le glacier se sont accélérés pour atteindre un mètre et demi par jour. « C’est une question de temps avant que les premiers blocs ne débordent », a expliqué jeudi l’ingénieur Alban Brigger du Service des dangers naturels lors d’une conférence de presse à Ferden (VS). On ne s’attend toutefois pas à ce que des blocs isolés posent problème pour la route ou les habitations.

Le village de Blatten a été évacué lundi en raison du risque d’éboulement. Environ 300 personnes ont dû quitter leur maison. Il n’y a pas encore eu de blessés ou de dommages aux infrastructures.