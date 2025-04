Tourtemagne: une importante fromagerie valaisanne fait peau neuve

Keystone-SDA

Après une année de travaux, les nouveaux locaux de la fromagerie de Tourtemagne (VS) ont été inaugurés samedi matin. Ceux-ci fonctionne déjà à plein régime depuis trois mois environ.

3 minutes

(Keystone-ATS) Propriété de la coopérative d’agriculteurs d’Augstbordkäserei, qui regroupe 37 fournisseurs de lait situés dans 17 communes entre Salquenen et Viège, la fromagerie transforme annuellement plus de 4,5 millions de kilos de lait en quelque 400 tonnes de fromage, dont 360 tonnes de Raclette AOP et 40 tonnes de Mutschli, un fromage à pâte mi-dure affiné à Tourtemagne. La structure, qui emploie 15 équivalents plein temps, traite 20% de l’ensemble du lait valaisan valorisé dans les fromageries (sans considérer les alpages), indique l’Etat du Valais dans un communiqué.

L’assainissement de la plus grande fromagerie AOP du Valais, qui s’est achevé en décembre 2024, comprenait une rénovation presque complète des installations de production datant de sa création en 1996. Moderniser les lieux et automatiser certains processus étaient donc devenus primordiaux. En attestent des frais d’entretien et des coûts de réparation toujours plus élevés, qui impactaient les finances de l’entreprise.

Soutien financier

Les coûts de rénovation de la fromagerie Augstbord ont atteint 7,18 millions de francs, dont une grande partie a été subventionnée par la Confédération (1,1 million de francs), le Canton du Valais (2,1 millions) et les communes (508’000 francs), auquel s’ajoute à un crédit fédéral (1,56 million). Le reste a été pris en charge par la coopérative elle-même.

Pour Christophe Darbellay, conseiller d’Etat en charge du Département de l’économie et de la formation, « cet assainissement illustre la cohésion qui règne au sein de la filière laitière cantonale ». Pendant les travaux, le lait de l’entier de la région de Tourtemagne a pu être transformé de façon transitoire au sein de la fromagerie d’Etiez à Vollèges.

« Il n’y a pas de Raspille »

« Cette coopération démontre qu’entre les fromageries du Haut et du Bas-Valais, il n’y a pas de Raspille », a relevé Christophe Darbellay. « J’ose espérer que d’autres secteurs d’activité s’inspireront largement de cette coopération, pour bâtir de nouveaux ponts entre nos deux régions », a-t-il ajouté.

Ces dix dernières années, l’Etat du Valais a soutenu les structures de production fromagère. En comptant les soutiens fédéraux, ce sont près de 12 millions de francs qui ont été investis pour les fromageries valaisannes, comme par exemple dans les projets de développement régionaux (PDR) du Val d’Illiez et du Grand-Entremont. Les soutiens étatiques permettent notamment aux producteurs de maintenir leurs marges et d’être moins fortement impactés par la volatilité du prix du lait industriel.