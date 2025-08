Tous les imaginaires possibles avec Kaléidoscope à Romainmôtier

Keystone-SDA

Tisser des liens entre créations contemporaines, patrimoine et ancrage local, c'est le but que se donne l'événement culturel Kaléidoscope à Romainmôtier (VD). Pour la deuxième édition, du 11 au 17 août, le bourg va s'ouvrir à l'imaginaire de ce festival qui veut faire vibrer la culture vivante hors des centres urbains.

(Keystone-ATS) « Pensé comme une fête collective, protéiforme, immersive et sensorielle, Kaléidoscope mêle résidences d’artistes, performances, rencontres et concerts, dans un décor naturel et historique », écrivent les organisateurs dans un communiqué. Ce projet culturel est porté par l’association Champs Libres, oeuvrant pour la promotion de l’art et de la culture dans le Nord vaudois, et plus particulièrement à Romainmôtier et dans le Vallon du Nozon.

Il propose aux artistes de venir créer sur place, puis de partager leur travail avec le public à travers des spectacles ou des concerts intimes et festifs, présentés le temps d’un week-end. Le festival se déroule en deux temps: l’un pour créer, du 11 au 15 août, la semaine des résidences, et l’autre pour partager, du 15 au 17 août, le week-end de fête.

Kaléidoscope a succédé en 2023 aux Scènes du Chapiteau, qui avaient marqué pendant treize ans la vie culturelle de la région. En 2023, Kaléidoscope avait pis la forme de plusieurs événements durant cette année-là, avant d’entamer sa première édition en 2024 sous forme d’une seule manifestation culturelle d’une semaine.