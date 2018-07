Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

BMC Switzerland AG et le bureau de prévention des accidents (bpa) rappellent les vélos de course "Timemachine 01" des modèles 2017 et 2018 pour un contrôle de sécurité. Il existe un risque d’accident en raison d'un problème technique lié à la roue avant et au cadre.

Avec certaines grandeurs de pneus, la distance entre le pneu avant et le tube diagonal risque de ne pas être conforme aux exigences de sécurité, ont indiqué BMC et bpa dans un communiqué jeudi. En cas de contact entre le pneu et le cadre, le cycliste peut tomber.

Le rappel concerne tous les vélos de course "Timemachine 01" des modèles 2017 et 2018. Les modèles de la marque "Timemachine 02" ne sont pas concernés. Les vélos ramenés auprès du reveneur BMC seront réparés gratuitement.

https://www.bmc-switzerland.com/ch-fr/support/haendlersuche

