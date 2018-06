Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 25 juin 2018 15:18 25. juin 2018 - 15:18

"S'être autant fait peur doit nous servir, aux joueurs et au club, à ne plus commettre les mêmes erreurs", s'est exprimé Quentin Maceiras en évoquant la prochaine saison du FC Sion.

Le FC Sion et Quentin Maceiras, en pleine préparation pour la prochaine saison de Super League, entendent tirer les leçons du passé pour pour s'éviter un nouvel exercice anxiogène.

Ayant dû lutter presque jusqu'au bout contre la relégation, les Sédunois savent qu'ils n'abordent toutefois pas cette préparation sans quelques certitudes. Car leur printemps, qui leur a permis de s'extirper d'une situation plus que compromise, a été très bon.

Or "la plupart des joueurs sont encore là", se félicite l'entraîneur Maurizio Jacobacci. "Nous travaillons dans la continuité", ajoute Quentin Maceiras. Le défenseur de 23 ans est présent sur l'affiche officielle du club, tout comme un autre espoir, Bastien Toma (19), entourant les cadres Carlitos, Xavier Kouassi et Pajtim Kasami. Illustration de la politique mise en pratique par le club.

Le ballon de l'Europa League

Bien sûr, en Valais, les ambitions affichées sont toujours élevées, même si Jacobacci assure ne penser qu'à être prêt pour la reprise, le 22 juillet, et la réception de Lugano. Mais le directeur général Marco Degennaro a quand même situé, peut-être par accident, les attentes en expliquant que le FC Sion avait signé un partenariat avec un nouveau fournisseur de ballons, le même qui fournira l'UEFA pour... l'Europa League. "On commence à les utiliser pour voir si on s'habitue, parce qu'on voudrait bien retrouver l'Europe", a plaisanté (vraiment ?) le directeur général.

Les joueurs, eux, ont pu évacuer la fin de saison stressante avant de revenir à Crans-Montana, pour ce stage de dix jours. Bien conscients qu'ils avaient frisé le code. "Je n'ai réalisé que deux ou trois jours après, concède le gardien Kevin Fickentscher. Une relégation aurait eu des conséquences catastrophiques pour les joueurs, le club, la ville." Et Maceiras d'acquiescer: "J'habite dans un petit village et je vous assure que j'ai entendu parler de relégation chaque jour pendant trois mois, je ne dormais pas bien..."

Alors, "même si ce n'était pas un titre, c'était une satisfaction", poursuit Fickentscher, de retour à l'entraînement après une blessure au genou. C'est sur cet élan positif que Jacobacci veut poser les jalons de 2018/19.

Un ou deux renforts espérés

Avec comme objectif prioritaire le travail de condition physique. Et, aussi, le renforcement de l'effectif "parce qu'avec que des jeunes, on ne pourra pas faire la saison que l'on espère réaliser". "Mais attention, précise le coach, je ne parle pas de beaucoup de renforts. Je parle d'un ou deux joueurs d'expérience pour encadrer les jeunes."

Le FC Sion commencera sa série de matches amicaux mercredi contre Chiasso et affrontera, notamment, Lausanne-Sport le 7 juillet et, le 13 juillet, l'Olympique Lyonnais, dans le cadre du traditionnel Festival des Alpes (auquel participeront également le PSV Eindhoven et, probablement, un club turc de premier plan). Le 18 juillet, soit quatre jours avant la reprise, sera par ailleurs le théâtre d'un match de gala à l'occasion des 50 ans du stade de Tourbillon.

Neuer Inhalt Horizontal Line