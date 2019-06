Pour la journée internationale des réfugiés de samedi, l'artiste franco-suisse Saype a réalisé une gigantesque fresque biodégradable à Paris sur l'herbe du Champ de Mars, au pied de la Tour Eiffel.

Le projet "Beyond Walls" montre des mains entrelacées, qui se tendent, se serrent et s’unissent dans un effort commun au-delà des murs qui séparent les humains et les enferment dans un espace mental ou géographique, selon le dossier de presse de l'artiste.

Le projet fera le tour du monde sur trois ans au travers de 20 pays. Il fera halte à Genève en septembre.

La peinture réalisée par l'équipe de l'artiste et lui-même à base de pigments naturels (craie et charbon) "permet d’impacter les esprits sans impacter la nature". Elle couvre 15'000 m2, mesure 600 m de long et a nécessité 1200 litres de peinture. Il a fallu 8 jours pour la créer.

